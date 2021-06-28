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Поединок Блаховича и Тейшейры перенесен
Бой состоится на месяц позже
13:29
Блахович - Тейшейра
Титульный бой между чемпионом полутяжелого веса Яном Блаховичем (28-8) и бразильским ветераном Гловером Тейшейрой (32-7) был перенесён на октябрь, сообщает BJPenn.com.
Поединок должен был пройти 25 сентября на UFC 266. Теперь схватка пройдет 30 октября в Абу-Даби на UFC 267.
Бой Блаховича и Тейшейры на UFC 266 заменил поединок чемпиона тяжелого веса Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса.
Напомним, ранее Блахович заявил, что собирается нокаутировать Тейшейру.
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