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Поединок Блаховича и Тейшейры перенесен

Бой состоится на месяц позже

MMA
13:29
Поединок Блаховича и Тейшейры перенесен
Блахович - Тейшейра

Титульный бой между чемпионом полутяжелого веса Яном Блаховичем (28-8) и бразильским ветераном Гловером Тейшейрой (32-7) был перенесён на октябрь, сообщает BJPenn.com.

Поединок должен был пройти 25 сентября на UFC 266. Теперь схватка пройдет 30 октября в Абу-Даби на UFC 267.

Бой Блаховича и Тейшейры на UFC 266 заменил поединок чемпиона тяжелого веса Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса.

Напомним, ранее Блахович заявил, что собирается нокаутировать Тейшейру.

Карен Агабекян
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Теги

Гловер Тейшейра Ян Блахович

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