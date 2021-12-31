Даниэль Кормье назвал своего бойца года в UFC
Поединок Уланбеков – Эллиотт состоится на турнире UFC 272
Ивент пройдет в Лас-Вегасе
31 декабря 2021г. 10:00
Тагир Уланбеков / Фото - championat.comРоссийский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков (14-1) свой следующий проведет проведет 5 марта на турнире UFC 272, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Соперником бойца команды Хабиба Нурмагомедова станет 35-летний американец Тим Эллиотт (17-12-1). Об этом сообщает MMA Junkie.
Напомним, что Уланбеков свой предыдущий поединок проводил в октябре этого года, где он победил раздельным решением судей бразильца Аллана Насименто.
Что касается Эллиотта, то его последний бой также состоялся в октябре, однако закончился поражением единогласным решением в поединке с Матеусом Николау.
Комментарии 0