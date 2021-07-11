Порье готов провести четвертый бой с Макгрегром

Сроки возвращения звездного ирландца неизвестны

Конор Макгрегор / фото - reuters.com

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье (28-6) признался, что осуждает поведение ирландца Конора Макгрегора (22-6) до их третьего поединка и после него, но все же желает ему скорейшего выздоровления. Также Дастин заявил, что готов провести четвертый бой с Конором, после того, как ирландец поправится.

Порье цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Макгрегор сказал несколько неприятных слов, которые не попали в эфир. Возможно, когда выйдут закулисные видео, вы сможете услышать, как он лежал на земле после боя и говорил действительно плохие вещи. Но даже в этой ситуации, я никому не желаю такого серьезного вреда. У парня есть дети. Я хочу, чтобы он благополучно вернулся к своей семье. Что касается нашего четвертого боя, то мы будем снова драться, пройдет наш поединок в восьмиугольнике или на тротуаре. Но вы никогда не берите пример с поступков Конора и не говорите людям ничего подобного. Он обидел мою жену, но меня это не беспокоит. Потому что это просто шум с его стороны. Также он говорил, что собирается убить меня. Здравомыслящий человек, не может никому что-то подобное пожелать».

Дана Уайт намерен организовать четвертый бой между Порье и Макгрегором.