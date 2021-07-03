Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания 1:1* Окончен
22:00 Бельгия - Италия 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Новак Джокович - Денис Кудла 3:0 Окончен
20:55 Denis Shapovalov - Энди Маррей 3:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 2:1 Окончен
20:10 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 13) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Ангелика Кербер - Алиаксандра Саснович 1:1 3-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания -:- Запланирован
22:00 Украина - Англия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:6 Окончен
Теннис (5 событий из 62) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:45 Роджер Федерер - Камерон Норри -:- Запланирован
18:15 Марин Чилич - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова -:- Запланирован
13:00 Ангелика Кербер - Алиаксандра Саснович 1:1 3-й сет
18:45 Эшлей Барти - Катерина Синякова -:- Запланирован
нет важных матчей

Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»

Американский легковес – о мотивации ирландца в их третьем поединке
MMA
12:00
Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»
Дастин Порье / фото - bleacherreport.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (27-6) в интервью ESPN заявил, что Конор Макгрегор (27-6) выйдет на их третий бой не ради денег, а потому что хочет снова завоевать чемпионский титул.

«Я пытаюсь показать, что победа в январе не была случайной. Он пытается показать, что все еще силен и актуален, что все еще хочет стать чемпионом в легком весе. Я предлагал вес потяжелее. Я хотел биться в полусреднем дивизионе, не хотел гонять до легкого. Но он хотел биться в легком, UFC хотели, чтобы этот бой прошел в легком весе, и я знаю, что это значит. Это значит, что победитель бьется за титул.

Когда я думаю о Коноре, о его подходе к боям в целом, я понимаю, что ему не нужно биться. У него есть деньги, он может ни дня не работать в жизни. Он делает это не потому что должен, а потому что хочет, и это показывает мне, что он мотивирован, что он выходит туда не для того, чтобы проиграть и получить какие-то деньги.

Он выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший. И это мотивирует меня, потому что я понимаю, что у этого парня нет необходимости выходить туда и биться. Он делает это, потому что хочет, и это всегда опасный боец».

Дастин Порье поделился ожиданиями от третьего поединка с Конором Макгрегором.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Порье: «Я хочу исполнить свою мечту»
Порье: «Я хочу исполнить свою мечту»
MMA
12:40
Порье: «Я хочу кровавый бой с Конором»
Порье: «Я хочу кровавый бой с Конором»
MMA
08:38
Макгрегор – Порье 3 уже 10 июля. Видео их предыдущего боя
Макгрегор – Порье 3 уже 10 июля. Видео их предыдущего боя
MMA
2 июля 22:27
Макгрегор рассказал о «болезни», которая угрожает его бою против Порье
Макгрегор рассказал о «болезни», которая угрожает его бою против Порье
MMA
2 июля 19:37
Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
MMA
2 июля 12:21
Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
MMA
2 июля 09:34

Новости: MMA

Порье: «Я хочу исполнить свою мечту»
Порье: «Я хочу исполнить свою мечту»
12:40
Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»
Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»
12:00
Не так все просто. Гане назвал план на предстоящий бой с Льюисом
Не так все просто. Гане назвал план на предстоящий бой с Льюисом
10:41
Нурмагомедов выложил пост, посвященный годовщине смерти отца: «Всех нас положат в могилу, где мы будем одни»
Нурмагомедов выложил пост, посвященный годовщине смерти отца: «Всех нас положат в могилу, где мы будем одни»
10:40
Порье: «Я хочу кровавый бой с Конором»
Порье: «Я хочу кровавый бой с Конором»
08:38
Макгрегор – Порье 3 уже 10 июля. Видео их предыдущего боя
Макгрегор – Порье 3 уже 10 июля. Видео их предыдущего боя
2 июля 22:27
Макгрегор рассказал о «болезни», которая угрожает его бою против Порье
Макгрегор рассказал о «болезни», которая угрожает его бою против Порье
2 июля 19:37
Тренер Нганну – о конфликте с UFC: «Все становится слишком личным»
Тренер Нганну – о конфликте с UFC: «Все становится слишком личным»
2 июля 18:32
Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
2 июля 12:21
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости