Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»

Дастин Порье / фото - bleacherreport.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (27-6) в интервью ESPN заявил, что Конор Макгрегор (27-6) выйдет на их третий бой не ради денег, а потому что хочет снова завоевать чемпионский титул.

Когда я думаю о Коноре, о его подходе к боям в целом, я понимаю, что ему не нужно биться. У него есть деньги, он может ни дня не работать в жизни. Он делает это не потому что должен, а потому что хочет, и это показывает мне, что он мотивирован, что он выходит туда не для того, чтобы проиграть и получить какие-то деньги.

Он выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший. И это мотивирует меня, потому что я понимаю, что у этого парня нет необходимости выходить туда и биться. Он делает это, потому что хочет, и это всегда опасный боец».