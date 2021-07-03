Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (27-6) в интервью ESPN заявил, что Конор Макгрегор (27-6) выйдет на их третий бой не ради денег, а потому что хочет снова завоевать чемпионский титул.
«Я пытаюсь показать, что победа в январе не была случайной. Он пытается показать, что все еще силен и актуален, что все еще хочет стать чемпионом в легком весе. Я предлагал вес потяжелее. Я хотел биться в полусреднем дивизионе, не хотел гонять до легкого. Но он хотел биться в легком, UFC хотели, чтобы этот бой прошел в легком весе, и я знаю, что это значит. Это значит, что победитель бьется за титул.
Когда я думаю о Коноре, о его подходе к боям в целом, я понимаю, что ему не нужно биться. У него есть деньги, он может ни дня не работать в жизни. Он делает это не потому что должен, а потому что хочет, и это показывает мне, что он мотивирован, что он выходит туда не для того, чтобы проиграть и получить какие-то деньги.
Он выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший. И это мотивирует меня, потому что я понимаю, что у этого парня нет необходимости выходить туда и биться. Он делает это, потому что хочет, и это всегда опасный боец».
Дастин Порье поделился ожиданиями от третьего поединка с Конором Макгрегором.
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