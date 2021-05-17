Порье: «Я собираюсь снова нокаутировать Макгрегора»
Порье отреагировал на победу Оливейры над Чендлером
Американский легковес отдал должное бразильцу
17 мая 09:13
Дастин Порье / Фото - cbssportsТоповый американский легковес UFC Дастин Порье (27-6) в Twitter поделился мнением относительно победы новоиспеченного чемпиона в легком дивизионе бразильца Чарльза Оливейры (31-8) над американцем Майклом Чендлером (22-6) на турнире UFC 262, который накануне состоялся в Хьюстоне (Техас, США).
«Поздравляю, Чарльза Оливейру, он прошел тяжелый путь и заслужил эту победу! Выше голову, Майкл Чендлер! В нашем деле высокие взлеты и стремительные падения идут рядом друг с другом».
Напомним, что Оливейра во 2-м раунде техническим нокаутом одержал победу над Чендлером, и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легком дивизионе.
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