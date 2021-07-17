Ковингтон - о трештоке Макгрегора в адрес Порье: «Я не думаю, что Конор зашел слишком далеко»
Порье: «Продам цепочку со спящим Конором на аукционе»
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12:40
Дастин Порье / фото - bleacherreport.com
Легковес UFC Дастин Порье (28-6) сообщил, что продаст цепочку, на которой запечатлен нокаутированный экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6), на аукционе.
«Сегодня получил цепочку спящего Конора от Джейка Пола. Я продам ее скоро на аукционе для своего благотворительного фонда».
Джейк Пол подарил Дастину Порье эксклюзивную цепь с нокаутированным Конором Макгрегором ценой 100 тысяч долларов.