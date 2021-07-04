Порье: «В титульном бою я не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Макгрегором»

Американец признался, что согласился на бой с ирландцем из-за денег

Дастин Порье / фото - bleacherreport.com Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (27-6) в интервью ESPN рассказал, что согласился провести трилогию с Конором Макгрегором (27-6) вместо титульного поединка, так как, с одной стороны, уверен в своей победе, а с другой - сможет заработать за этот бой намного больше. «Я принял это решение достаточно легко. Если я лучший в мире, то выйду, побью Конора, а затем буду биться за титул. Так что, скажем так, я удвоил ставку на самого себя. Я азартный парень и верю в свои навыки в боях. Не знаю, насколько вам интересно углубиться в детали моего контракта, но если бы я бился за пояс, то не получил бы процент с pay-per-view и не заработал бы даже треть того, что получу за этот поединок. Так что в этом не было смысла. Это моя работа. Если я заработаю в 5-10 раз больше за бой с Конором, то, как я сказал, я отец, муж, и у меня есть свои приоритеты». Конор Макгрегор считает, что Дастин Порье много говорит и обещает заставить американца заплатить во время боя.

Рене Тер Велде