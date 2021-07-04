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Порье: «В титульном бою я не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Макгрегором»

Американец признался, что согласился на бой с ирландцем из-за денег
MMA
10:40
Порье: «В титульном бою я не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Макгрегором»
Дастин Порье / фото - bleacherreport.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (27-6) в интервью ESPN рассказал, что согласился провести трилогию с Конором Макгрегором (27-6) вместо титульного поединка, так как, с одной стороны, уверен в своей победе, а с другой - сможет заработать за этот бой намного больше.

«Я принял это решение достаточно легко. Если я лучший в мире, то выйду, побью Конора, а затем буду биться за титул. Так что, скажем так, я удвоил ставку на самого себя. Я азартный парень и верю в свои навыки в боях.

Не знаю, насколько вам интересно углубиться в детали моего контракта, но если бы я бился за пояс, то не получил бы процент с pay-per-view и не заработал бы даже треть того, что получу за этот поединок. Так что в этом не было смысла. Это моя работа. Если я заработаю в 5-10 раз больше за бой с Конором, то, как я сказал, я отец, муж, и у меня есть свои приоритеты».

Конор Макгрегор считает, что Дастин Порье много говорит и обещает заставить американца заплатить во время боя.

Рене Тер Велде
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Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор

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