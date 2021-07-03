Порье: «Я хочу исполнить свою мечту»

Американец – о мотивации в третьем бою с Макгрегором



Дастин Порье / фото - Getty Images

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (27-6) в интервью ESPN признался, что накануне трилогии с Конором Макгрегором (27-6), которая состоится 10 июля, его мотивирует желание завоевать полноценный чемпионский титул.

«Меня мотивирует шанс обеспечить свою семью, достигнуть своей главной цели в боях - стать чемпионом мира, взять это золото, навсегда убрать эту звездочку рядом со своим достижением, что я был только временным чемпионом UFC. Я хочу исполнить свою мечту, завоевать неоспоримый титул и поставить его на полку рядом с временным. Я сделаю почти все в ММА, если достигну этого. Какой у меня потрясающий путь к этому: вернуться, завершить цикл, побить этого парня дважды и вновь пробиться к титульному поединку после всех падений. Я сделал самое сложное, что есть в боях, - поднялся с канваса. Я сделал это несколько раз. Я горжусь этим».

Дастин Порье рассказал о мотивации Конора Макгрегора в их третьем поединке.