Макгрегор – Порье 3 уже 10 июля. Видео их предыдущего боя
Порье: «Я хочу кровавый бой с Конором»
Американский легковес – о третьем поединке с Макгрегором
08:38
Дастин Порье / Фото - UFCЭкс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Дастин Порье (27-6) поделился ожиданиями от третьего поединка со звездой промоушена Конором Макгрегором (27-6).
Цитирует Порье ESPN.
«Я хочу кровавый бой. Я хочу проверить свою волю в бою. Я хочу, чтобы с первой секунды первого раунда там было неуютно. Я хочу узнать все это. Единственное, что реально – это когда звонит гонг, или когда ты тренируешься. Это единственное, что мне больше нравится в боях. Все остальное – это те, кто может сказать что-нибудь крутое, получить много лайков в Instagram, кто может получить больше подписчиков, кто может сделать какое-нибудь забавное видео. Это просто отвратительно, это показ мод, все это фальшивка. Самый настоящий момент – когда звонит гонг. Говорите, говорите, говорите, но скоро мы выясним, кто действительно хочет драться».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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