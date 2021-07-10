Холловэй спрогнозировал результат поединка Конор – Порье
Порье: «Я поймаю Конора на болевой или удушающий»
Топовый американский легковес – о предстоящем поединке на турнире UFC 264
11:41
Дастин Порье / Фото - reutersЭкс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Дастин Порье (27-6) с уверенностью заявил, что выиграет третий поединок у ирландской звезды промоушена Конора Макгрегора (27-6).
Цитирует Порье ESPN.
«По какой-то причине я все время представляю, как поймаю этого парня на болевой или удушающий. Я не знаю, как это произойдет или что именно случится, но у меня есть чувство, что я заставлю его сдаться. Я понятия не имею, почему. Я даже не люблю делать прогнозы и тому подобное. Обычно мне в голову не приходят такие вещи, как будто я собираюсь нокаутировать этого парня, я просто всегда рассчитываю выиграть любыми средствами, это моя цель в каждом бою. Но я просто чувствую, что могу поймать его на прием».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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