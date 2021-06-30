Лобов рассказал, когда Макгрегор победит Порье
Порье: «Я собираюсь снова остановить Конора. Я опасный человек»
Топовый американец – о предстоящем реванше со звездой UFC
12:35
Порье и Макгрегор / Фото - bt.comАмериканский легковес UFC Дастин Порье (27-6) поделился ожиданиями от третьего поединка с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором (27-6).
Цитирует bjpenn.com.
«Я собираюсь снова остановить Конора. Можно иметь все деньги в мире, но вы не купите на них мужество, которое у меня есть. Все мои болельщики и фанаты спорта знают, когда Дастин Порье дерется, насилие выходит вместе с ним в октагон. Я опасный человек. При первой же возможности я нанесу вас ущерб. С нетерпением жду бой с Конором. Мою руку снова поднимут, и я буду драться за чемпионский пояс».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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