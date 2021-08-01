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Президент Bellator: «Макки может победить чемпиона UFC Волкановски»

В промоушене впервые появился чемпион, который все профессиональные поединки провел у них

MMA
20:12
Президент Bellator: «Макки может победить чемпиона UFC Волкановски»
Эй Джей Макки / Фото: USATODAY.COM

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что чемпион полулегкого веса Эй Джей Макки (18-0) способен побить любого оппонента, в том числе чемпиона UFC.

«Я бы хотел увидеть, как Макки дерется с другими парнями, за пределами Bellator. Думаю, что многим болельщикам хотелось бы увидеть подобные поединки. Но этого не будет, поскольку это не бизнес-модель UFC.

Я думаю, и все это знают, что он может победить чемпиона UFC».

Напомним, ранее Макки победил удушающим приемом Патрисио Фрейре.

Карен Агабекян
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Эй Джей Макки Скотт Кокер

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