Усман: «Я готов драться с Диасом. Уважаю ветеранов MMA»
Президент UFC назвал следующего соперника Усмана
Лидер полусреднего дивизиона ранее с ним встречался в октагоне
18:56
Камару Усман и Колби Ковингтон / Фото - bleacherreportДействующего чемпиона UFC в полусредней весовой категории Камару Усмана (16-2) ждет очередной реванш.
Как сообщает в Twitter обозреватель интернет-издания Yahoo Sports Кевин Айола, следующим оппонентом нигерийца станет первый номер дивизиона скандальный американец Колби Ковингтон (19-1).
«Дэйна Уайт сказал мне сегодня, что Колби Ковингтон будет следующим претендовать на титул в полусреднем весе».
Напомним, что Усман и Ковингтон уже встречались в октагоне в декабре 2019 года. В том поединке лучшим оказался нигериец, сумевший досрочно остановить Ковингтона под занавес противостояния.
Ранее Усман неоднократно заявлял, что его не интересует реванш с Ковингтоном.
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