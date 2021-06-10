Чимаев – о шраме на шее: «Вырезали щитовидку. Помог Рамзан Кадыров, все по кайфу»
Президент UFC назвал сроки возвращения Чимаева в октагон
Следующем соперником восходящей звезды промоушена может стать опытный американец
20:42
Хамзат Чимаев / Фото - allboxing.ruПрезидент UFC Дэйна Уайт поведал о сроках возвращения в октагон непобежденного шведского проспекта полусреднего и среднего дивизионов лиги Хамзата Чимаева (9-0).
Цитирует Уайта Fight Timе.
«Я думаю, он будет в Лас-Вегасе на этой неделе, и мы всё обсудим. Мы рассчитываем, что он вернется в августе. Будет ли он драться с Нилом Магни? Пока не знаю. Нам предстоит обсудить этот вопрос».
Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020 года, за короткий срок проведя три поединка, в которых он одержал досрочные победы в пределах первого раунда над Джоном Филлипсом, Рисом Макки и Джеральдом Мершартом.
Ранее Чимаев заявил, что намерен провести в 2021 году сразу четыре поединка – по два боя на каждую весовую категорию.