Приемник Нурмагомедова: «Хочу встретиться с Фергюсоном»

Нурмагомедов и Махачев / Фото: пресс-служба UFC

Легковес UFC Ислам Махачев (20-1) после победы над Тиаго Мойзесом (15-5) бросил вызов Тони Фергюсону (25-6):

Если кто-то говорит, что я почти такой же, как Хабиб, я с этим согласен. Знаете, я хочу быть похожим на Хабиба. Он великий человек, он чемпион, у него много денег и у него есть все, но он по-прежнему скромный парень. Он едет в США без семьи. Он остается здесь на один-два месяца, чтобы помочь нам. Он просто приходит и работает. Мы приехали в США, и он арендовал большой дом для команды и много машин для команды, и никто не платил. Он сам за все платит. Он много чего делает для окружающих, но не все это знают».