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Приемник Нурмагомедова: «Хочу встретиться с Фергюсоном»

Ислам Махачев с восхищением говорит о своем тренере
MMA
17:40
Приемник Нурмагомедова: «Хочу встретиться с Фергюсоном»
Нурмагомедов и Махачев / Фото: пресс-служба UFC

Легковес UFC Ислам Махачев (20-1) после победы над Тиаго Мойзесом (15-5) бросил вызов Тони Фергюсону (25-6):

«Если бы они предоставили мне выбор, то давайте сделаем это с Тони, потому что у нас с ним хорошая история. Хабиб должен был драться с ним 5-6 раз. Знаете, давайте закончим с этим. Я собираюсь закончить это. Я собираюсь показать, что Тони не на уровне Хабиба. Люди не понимают, как давит Хабиб. Я не могу вам объяснить, но думаю, вы все знаете и так.

Если кто-то говорит, что я почти такой же, как Хабиб, я с этим согласен. Знаете, я хочу быть похожим на Хабиба. Он великий человек, он чемпион, у него много денег и у него есть все, но он по-прежнему скромный парень. Он едет в США без семьи. Он остается здесь на один-два месяца, чтобы помочь нам. Он просто приходит и работает. Мы приехали в США, и он арендовал большой дом для команды и много машин для команды, и никто не платил. Он сам за все платит. Он много чего делает для окружающих, но не все это знают».


Сам Хабиб Нурмагомедов называет Махачева своим приемником. Бывший чемпион UFC является тренером Ислама.

Напомним, у Нурмагомедова и Фергюсона очень долгая история противостояния. Тем не менее, в октагоне свести их так и не удалось, но бойцы до сих пор обмениваются треш-ток сообщениями.

Источник: allboxing.ru Сергей Остапенко
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Ислам Махачев Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

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