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Прохазка может стать запасным бойцом на поединок Блахович – Тейшейра

Чех уже вступил в переговоры с руководством UFC
MMA
11:57
Прохазка может стать запасным бойцом на поединок Блахович – Тейшейра
Иржи Прохазка / Фото - UFC
Топовый чешский боец полутяжелого дивизиона UFC Иржи Прохазка (28-3-1) сообщил, что ведет переговоры с руководством промоушена, и, скорее всего, станет запасным бойцом на поединок между чемпионом лиги поляком Яном Блаховичем (28-8) и бразильцем Гловером Тейшейрой (37-7).

Цитирует Прохазку mmamania.com.

«Это пока еще не официально и я не знаю, могу ли я говорить об этом публично. Все что могу сказать, что сейчас ведутся переговоры, если все пройдет успешно, то я стану запасным бойцом на поединок между Блаховичем и Тейшейрой. Пока еще ничего не решено, но уже в скором времени я начну готовиться. Мой тренировочный лагерь будет проходить в таком же режиме, как будто я готовлюсь к поединку».


Напомним, для Блаховича это будет вторая защита титула после боя с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей (20-1). 41-летний Тейшейра во время последних двух выходов в октагон финишировал двух экс-претендентов на титул.

Блахович и Тейшейра проведут бой 4 сентября в главном событии турнира UFC 266.



Владимир Кириченко
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Ян Блахович Гловер Тейшейра Иржи Прохазка

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