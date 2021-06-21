Ракич: «Блахович для меня еще более удобный соперник, чем Сантос»

Александар Ракич / Фото: UFC

Топовый полутяжеловес UFC Александар Ракич (14-2) прокомментировал потенциальный поединок с Яном Блаховичем (28-8). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.



Я уже долгое время в единоборствах. В 13 лет я пришел в кикбоксинг, в 14 – провел свой первый бой, дрался в категории до 68 кг. Я всегда был быстрым и подвижным, а с годами я не стал менее медленным. Конечно, бой с Блаховичем будет непростым, но я становлюсь лучше каждый день. Я много времени провожу в зале, и у меня просто невероятная команда. Мы обращаем внимание на каждую мелочь, смотрим записи всех спаррингов и сразу же пытаемся исправить ошибки. После каждого боя я становлюсь улучшенной версией себя – умнее, хладнокровнее, атлетичнее. Я тяжело работаю, и думаю, что наш поединок с Яном получится очень хорошим».