Вердум отказался драться с Феррейрой на турнире PFL 6
Реванш состоится? Экс-чемпион UFC вызвал на поединок легендарного Федора Емельяненко
Бразильский ветеран не считает россиянина лучшим бойцом в истории ММА
08:35
Вердум и Емельяненко / Фото - theathletic.comЭкс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе, бразильский ветеран Фабрисио Вердум (24-9-1) в Twitter заявил, что готов выйти в октагон против легендарного россиянина, ныне выступающего в Bellator, Федора Емельяненко (39-6).
«Федор никогда не был лучшим в истории, потому что я его уничтожил. Если Федор хочет получить реванш со мной, то я готов ехать в Россию. Скотт Кокер, погнали».
Напомним, бойцы провели свой первый поединок 10 лет назад. Бразильцу удалось оформить один из крупнейших апсетов в истории ММА, заставив постучать легендарного россиянина в знак сдачи уже в первом раунде.
Ранее сало известно, что Емельяненко-старший следующий поединок в Bellator проведет 23 октября в Москве.
Комментарии 0