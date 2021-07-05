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Реванш состоится? Экс-чемпион UFC вызвал на поединок легендарного Федора Емельяненко

Бразильский ветеран не считает россиянина лучшим бойцом в истории ММА


MMA
08:35
Реванш состоится? Экс-чемпион UFC вызвал на поединок легендарного Федора Емельяненко
Вердум и Емельяненко / Фото - theathletic.com
Экс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе, бразильский ветеран Фабрисио Вердум (24-9-1) в Twitter заявил, что готов выйти в октагон против легендарного россиянина, ныне выступающего в Bellator, Федора Емельяненко (39-6).

«Федор никогда не был лучшим в истории, потому что я его уничтожил. Если Федор хочет получить реванш со мной, то я готов ехать в Россию. Скотт Кокер, погнали».


Напомним, бойцы провели свой первый поединок 10 лет назад. Бразильцу удалось оформить один из крупнейших апсетов в истории ММА, заставив постучать легендарного россиянина в знак сдачи уже в первом раунде.

Ранее сало известно, что Емельяненко-старший следующий поединок в Bellator проведет 23 октября в Москве
Владимир Кириченко
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Фабрисио Вердум Федор Емельяненко

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