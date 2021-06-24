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Реванша Нганну и Льюиса летом не будет

Фрэнсис и Льюис никак не могут договориться о контракте

MMA
08:48
Реванша Нганну и Льюиса летом не будет
Фрэнсис Нганну, Деррик Льюис / Фото: MMAFighting.com

Реванш чемпиона тяжелого веса UFC Фрэнсиса Нганну (16-3) и Деррика Льюиса (25-7) состоится в лучшем случае осенью, а не в августе, как планировали изначально. Об этом сообщил в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

«UFC хотели провести поединок Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса 27 августа, но, как сообщили источники, сейчас бой далек от подтверждения. Конфликт графиков.

На текущий момент ничего не утверждено, но, как мне сказали, новая цель – это сентябрь».

Напомним, ранее чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, что готов подраться в UFC с Нганну.

Карен Агабекян
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Теги

Фрэнсис Нганну Деррик Льюис

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