Реванша Нганну и Льюиса летом не будет

Фрэнсис и Льюис никак не могут договориться о контракте





Фрэнсис Нганну, Деррик Льюис / Фото: MMAFighting.com

Реванш чемпиона тяжелого веса UFC Фрэнсиса Нганну (16-3) и Деррика Льюиса (25-7) состоится в лучшем случае осенью, а не в августе, как планировали изначально. Об этом сообщил в Twitter журналист Ариэль Хельвани.



«UFC хотели провести поединок Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса 27 августа, но, как сообщили источники, сейчас бой далек от подтверждения. Конфликт графиков. На текущий момент ничего не утверждено, но, как мне сказали, новая цель – это сентябрь».

Напомним, ранее чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, что готов подраться в UFC с Нганну.