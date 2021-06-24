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Реванша Нганну и Льюиса летом не будет
Фрэнсис и Льюис никак не могут договориться о контракте
08:48
Фрэнсис Нганну, Деррик Льюис / Фото: MMAFighting.com
Реванш чемпиона тяжелого веса UFC Фрэнсиса Нганну
(16-3) и Деррика Льюиса (25-7) состоится в лучшем случае осенью, а не в августе, как планировали изначально. Об этом сообщил в Twitter журналист Ариэль Хельвани.
«UFC хотели провести поединок Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса 27 августа, но, как сообщили источники, сейчас бой далек от подтверждения. Конфликт графиков.
На текущий момент ничего не утверждено, но, как мне сказали, новая цель – это сентябрь».
Напомним, ранее чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, что готов подраться в UFC с Нганну.
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