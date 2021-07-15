Рокхолд поставил UFC ультиматум

Люк Рокхолд / фото - Fightnews

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе Люк Рокхолд (16-5) поставил перед UFC ультиматум. Боец хочет драться с высокорейтинговым соперником или обладателем пояса, иначе угрожает уйти из промоушена. Слова американца приводит MMA Fighting.

Мне 36 лет. Я достиг больших высот, и сейчас хочу чего-нибудь интересного. Я верю, что все еще являюсь одним из лучших в мире. Я занимал вторую строчку в среднем весе, когда покинул этот дивизион. Я проиграл бой за титул Йоэлю Ромеро. При этом никто из этих мудаков из топ-10 не хотел драться с Ромеро в его лучшие годы. Я ушел из дивизиона, когда проиграл гребаный поединок за титул. И не собираюсь возвращаться, чтобы драться с каким-то бомжем».