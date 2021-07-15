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Рокхолд поставил UFC ультиматум

Боец не намерен драться с «бомжами»
MMA
19:57
Рокхолд поставил UFC ультиматум
Люк Рокхолд / фото - Fightnews

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе Люк Рокхолд (16-5) поставил перед UFC ультиматум. Боец хочет драться с высокорейтинговым соперником или обладателем пояса, иначе угрожает уйти из промоушена. Слова американца приводит MMA Fighting.

«Я не собираюсь соглашаться на бой, который не имеет для меня никакого интереса. Я не буду выходить в октагон против того, в комнет смысла. Я был чемпионом Strikeforce, я был чемпионом UFC. Мне не нужно возвращаться и драться с каким-нибудь бомжом, к которому у меня не лежит душа. В таком случае – я предпочел бы не возобновлять карьеру. Если вы хотите, чтобы я дрался, тогда дайте мне что-то интересное. Дайте мне что-то, что будет интересно моим фанатам, моим людям и всем нам. Иначе – позвольте мне уйти, поскольку я не собираюсь идти наперекор себе.

Мне 36 лет. Я достиг больших высот, и сейчас хочу чего-нибудь интересного. Я верю, что все еще являюсь одним из лучших в мире. Я занимал вторую строчку в среднем весе, когда покинул этот дивизион. Я проиграл бой за титул Йоэлю Ромеро. При этом никто из этих мудаков из топ-10 не хотел драться с Ромеро в его лучшие годы. Я ушел из дивизиона, когда проиграл гребаный поединок за титул. И не собираюсь возвращаться, чтобы драться с каким-то бомжем».

Ранее Рокхолд пожаловался на то, что никто не хочет принять бой с ним.

Антон Кривенко
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Люк Рокхолд

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