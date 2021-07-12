Тренер Макгрегора - о поведении своего подопечного после боя с Порье: «Меня очень обидело решение, взять послематчевое интервью у Конора»
«Рокки» дал совет Макгрегору
Сталлоне и ирландец думают в похожем ключе
17:11
Сильвестр Сталлоне / Фото: ВВС
Известный голливудский актер и сценарист Сильвестр Сталлоне посоветовал бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору провести бой против блогера Джейка Пола:
«Стоит ли драться с Полом? Вы шутите?
Конечно, было бы глупо отказываться, учитывая, какие деньги на кону! Ему стоит подумать об этом».
Сталлоне стал известен после того, как сыграл главную роль в спортивной франшизе «Рокки»
В последнем бою Макгрегор проиграл Дастину Порье после того, как сломал ногу. Ирландца уже прооперировали, и он намерен добиваться четвертого поединка против «Бриллианта».
Комментарии 0