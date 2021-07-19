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Российский рэпер Моргенштерн проведет бой по правилам ММА
Исполнитель подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA
16:37
Алишер Моргеншетрн и Анатолий Сульянов / фото - Instagram
Руководитель лиги смешанных единоборств Hardcore MMA Анатолий Сульянов сообщил, что популярный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн намерен провести бой под баннером компании. Сам певец также подтвердил состоявшиеся переговоры в своем Instagram.
Ранее Алишер просил 20 миллионов долларов за поединок против средневеса Александра Шлеменко (60-13-1).
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