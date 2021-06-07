Розенструик рассказал, как с помощью хитрости нокаутировал Сакаи
Розенструик хочет провести поединок с Блейдсом
По мнению Жаирзиньо, такой поединок сделает его претендентом на титул
15:30
Жаирзиньо Розенструик / Фото: MMA Root
Суринамский нокаутер тяжелого веса UFC Жарзиньо Розенструик (12-2) признался, что хочет провести поединок против Кертиса Блейдса (14-3). Слова бойца приводит портал BJPenn.com.
«Он имеет имя, он долго просил этот поединок. Если Блейдс хочет драться, если он готов, то погнали. Я помню о том, что он находится выше меня в рейтинге. Я стремлюсь войти в топ-3, чтобы вернуться в титульную гонку. Если бой с Блейдсом даст мне титульник, то я готов».
Напомним, ранее Розенструик нокаутировал бразильца Аугусто Сакаи.
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