Сакаи: «Всеми силами пытаться удосрочить Розенструика»
Розенструик рассказал, как с помощью хитрости нокаутировал Сакаи
Жаирзиньо теперь хочет бои с теми, кто выше в рейтинге
6 июня 16:59
Bleacher Report / Фото: Bleacher Report
Суринамский нокаутер UFC Жаирзиньо Розенструик (12-2) высказался в комментарии MMAFighting.com о своей победе над бразильцем Аугусто Сакаи (15-3-1).
«Все прошло так, как нам было нужно. Как только я услышал, что до конца раунда осталось 10 секунд, то притворился, что бью правой рукой и отправил его в нокдаун ударом левой. А затем добил правой.
Сейчас мне интересен поединок с любым бойцом, находящимся выше меня в рейтинге. Я иду за вами, парни. Я иду за вами».
Напомним, Розенструику удалось выиграть у Сакаи за секунду до конца первого раунда.
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