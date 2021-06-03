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Розенструйк – о поединке с Сакаи: «Готовьтесь увидеть зрелищный бой»

Суринамский нокаутер намерен работать в октагоне первым номером

MMA
21:21
Розенструйк – о поединке с Сакаи: «Готовьтесь увидеть зрелищный бой»
Жаирзиньо Розенструйк / Фото - octagon.express
Топовый суринамский тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенструйк (11-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бразильцем Аугусто Сакаи (15-2-1), который 6 июня возглавит турнир UFC Fight Night 189.

Цитирует Розенструйка MMAJunkie.

«В прошлом поединке я потерпел поражение, но у меня есть шанс стать лучше. Рад, что я здесь, что мне быстро назначили новый поединок. В бою с Сакаи я должен работать первым номером. Я постоянно буду давить на газ, вне зависимости от того, что будет происходить. Готовьтесь увидеть зрелищный бой».


Напомним, в феврале Розенструйк проиграл единогласным решением судей Сирилу Гане, а Сакаи в сентябре 2020 года проиграл нокаутом Алистару Овериму.

Полный кард турнира UFC Fight Night 189.
Владимир Кириченко
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Теги

Жаирзиньо Розенструик Аугусто Сакаи

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