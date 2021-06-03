Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 189: Розенструйк – Сакаи
Розенструйк – о поединке с Сакаи: «Готовьтесь увидеть зрелищный бой»
Суринамский нокаутер намерен работать в октагоне первым номером
21:21
Жаирзиньо Розенструйк / Фото - octagon.expressТоповый суринамский тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенструйк (11-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бразильцем Аугусто Сакаи (15-2-1), который 6 июня возглавит турнир UFC Fight Night 189.
Цитирует Розенструйка MMAJunkie.
«В прошлом поединке я потерпел поражение, но у меня есть шанс стать лучше. Рад, что я здесь, что мне быстро назначили новый поединок. В бою с Сакаи я должен работать первым номером. Я постоянно буду давить на газ, вне зависимости от того, что будет происходить. Готовьтесь увидеть зрелищный бой».
Напомним, в феврале Розенструйк проиграл единогласным решением судей Сирилу Гане, а Сакаи в сентябре 2020 года проиграл нокаутом Алистару Овериму.
Полный кард турнира UFC Fight Night 189.
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