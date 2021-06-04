Розенструйк – о поединке с Сакаи: «Готовьтесь увидеть зрелищный бой»
Сакаи: «После Розенструйка хотел бы подраться с кем-нибудь из топ-5»
Бразилец намерен нокаутировать суринамского панчера
13:17
Аугусто Сакаи / Фото - mmamaniaБразильский тяжеловес UFC Аугусто Сакаи (15-2-1) поделился ожиданиями от поединка с суринамским нокаутером с Жаирзиньо Розенструйком (11-2), который состоится 6 июня на UFC Fight Night 189.
Цитирует Сакаи MMAJunkie.
«Рад, что снова дерусь в мейн-ивенте. Это показывает, что UFC высоко ценит меня. Розенструйк обладает большой ударной мощью, как и я. Буду придерживаться своего стиля и побью его. Это будет взрывной бой, не сомневайтесь. Я буду всеми силами пытаться завершить его досрочно. Хочу в субботу показать достойное выступление, а в дальнейшем хотел бы подраться с кем-нибудь из топ-5».
Напомним, в феврале Розенструйк проиграл единогласным решением судей Сирилу Гане, а Сакаи в сентябре 2020 года проиграл нокаутом Алистару Овериму.
Полный кард турнира UFC Fight Night 189.
Комментарии 0