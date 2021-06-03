Сакаи: «Всеми силами пытаться удосрочить Розенструика»

Аугусто Сакаи / Фото: usatoday.com

Перспективный бразильский тяжеловес UFC Аугусто Сакаи (15-2-1) прокомментировал свой предстоящий поединок против суринамского нокаутера Жаирзиньо Розенструика (11-2). Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Розенструик имеет большую ударную мощь, но и у меня она есть. Я это уже демонстрировал в UFC. Я буду придерживаться своего стиля и побью его. Вы увидете взрывной бой, можете не сомневаться в этом. Я буду всеми силами пытаться удосрочить его.

Сейчас я на все 100% сфокусирован на Жаирзиньо. Я хочу в субботу показать крутое выступление, а о будущем буду думать уже после него. Но в будущем я хотел бы встретиться с кем-нибудь из Топ-5».