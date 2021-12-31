Петр Ян – о Сандхагене: «Ничего сверхъестественного там нет»
Сандхаген: «В бою с Яном совершил ошибку и был наказан»
Американский боец – о поражении за временный титул UFC
31 декабря 2021г. 13:00
Кори Сандхаген / Фото - mmamaniaТоповый американский боец Кори Сандхаген (14-4) высказался о своем поражении в поединке с «временным» чемпионом легчайшего дивизиона UFC россиянином Петром Яном (16-2).
Цитирует Яна middleeasy.com.
«У него интересный стиль, правда? Мы ожидали, что Ян не будет торопиться в начале боя, но в нашем поединке он начал немного быстрее, чем обычно. Во втором и третьем рандах он немного добавлял темп. Именно так он проводит свои поединки. А в четвертом он просто надрал мне задницу».
«Как уже говорил раньше, в четвертом раунде я чувствовал себя, как будто на ходулях, потому что был в нокдауне пред этим. У меня действительно крепкий подбородок, поэтому если вам удалось уронить меня, нужно очень сильно постараться, чтобы добить. Итак, в этом бою я совершил ошибку и был наказан. Так устроен наш спорт».
Напомним, что Ян и Сандхаген провели поединок 30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби в со-главном событии турнира UFC 267. Победу в бою одержал россиянин, единогласным решением судей.
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