Сехудо вызвал Мейвезера на боксерский поединок
Сехудо: «Джейк Пол победит Вудли»
Экс-звезда UFC назвал две главные причины возможного триумфа американского видеоблогера
18:58
Генри Сехудо / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо с уверенностью заявил, что американский видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО, Бокс) одержит победу над бывшим обладателем титула полусреднего дивизиона Тайроном Вудли (19-7-1, ММА) в их боксерском поединке.
Цитирует Сехудо ESPN.
«Джейк Пол победит Тайрона Вудли. Одна из причин – перчатки. В ММА дерутся в четырехунцевых перчатках. Если бы они дрались в таких, то я отдал бы предпочтение Вудли, из-за его удара правой. Но проблема в том, что кроме этой правой у него больше ничего нет. Ему нужны комбинации. Я не знаю, какого размера будут у них перчатки, но если они используют перчатки весом от восьми до десяти унций, у Вудли проблемы. Джейк Пол усердно тренируется, он окружен боксерами мирового класса и учеными. При всем уважении это не сравнится с Дюком Руфусом (тренер Вудли). Вот две главные причины – размер перчаток, и тот факт, что Тайрон не бьет комбинации. Я ничего не имею против него, за исключением его рэп-карьеры. Это просто факты».
Напомним, поединок Пол – Вудли состоится 28 августа.
Для Пола это будет первый поединок по контракту с Showtime. Предыдущий бой, который состоялся 17 апреля против экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, он провел на стриминге Triller.
Что касается Вудли, то он не знает побед с сентября 2018 года, потерпев поражения в четырех последних поединках. После этого американец был уволен с UFC.
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