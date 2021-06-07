Сехудо: «Я – величайший боец в истории»
Сехудо вызвал Мейвезера на боксерский поединок
Генри высмеял Флойда за бой с Полом
17:58
Генри Сехудо / Фото: instagram
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в Twitter вызвал на поединок легендарного 44-летнего боксера Флойда Мейвезера.
«Эй, Флойд, теперь твой рекорд 50-1. Представьте, что золотой медалист Олимпийских игр сделал бы с парнем, который проиграл видеоблогеру. Ты не продержишься против меня и двух раундов, старик».
Напомним, ранее Мейвезер заявил, что не будет выступать в выставочных поединках и вообще закончил с боксом.
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