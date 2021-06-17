Сехудо: «Джейк Пол победит Вудли»
Сехудо вызвал на бой российского карлика
Генри заговорил на русском языке
08:14
Генри Сехудо / Фото: instagram
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо
(16-2) опубликовал в Instagram видео, на котором вызвал на бой российского блогера Хасбуллу.
«Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России. Не думай, что сорвался с крючка, Абдурозик!».
Отметим, что Хасбулла страдает от редкого генетического заболевания. В возрасте 18 лет он выглядит как 5-летний ребенок.
Напомним, ранее Сехудо вызывал на боксерский поединок Флойда Мейвезера.
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