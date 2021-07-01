Сен-Пьер дал понять, что вернется после окончания контракта с UFC

Жорж Сен-Пьер / Фото: mmafighting.com

Легендарный 40-летний экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер заявил, что может вернуться в бои, но после завершения контракта с UFC.



К сожалению, Дэйна Уайт не хотел этого. Что есть, то есть. Я не могу злиться на него. Люди говорили, что мне следует подать на него в суд, но тогда я выглядел бы плохим парнем, и мне не хотелось тратить деньги на адвокатов и прочие судебные расходы.

Мой контракт с UFC закончится примерно через два года, и тогда я буду свободен и по-прежнему буду в форме. Я все еще боец. Если для меня будет какой-нибудь показательный или благотворительный поединок, то все возможно. Никогда не говори «никогда».