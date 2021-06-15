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Сен-Пьер рассказал о своих заработках в UFC

Канадец заявил, что зарабатывал суммы намного больше тех, которые фигурировали в изданиях
MMA
12:21
Сен-Пьер рассказал о своих заработках в UFC
Жорж Сен-Пьер / Фото: mmanytt.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер (26-2) рассказал Wealth Simple, какие гонорары получал, когда был бойцом лиги.

1После того, как я завоевал титул в 2008 году, я сделал большую ставку на себя и заявил UFC, что не собираюсь повторно подписывать с ними контракт. А потом, за день до моего боя с Джоном Фитчем, в UFC предложили мне бешеный контракт, так как не хотели, чтобы я стал свободным агентом.

Вы читали, что я зарабатывал 400 тысяч долларов за бой? Нет. Я зарабатывал гораздо больше. Гораздо больше. Миллионы. Когда я был на пике своей карьеры, то зарабатывал миллионы. 2

Даже в 40 лет канадец в невероятной физической форме.

Олег Шумейко-младший
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