Хабиб: «Сен-Пьер или Усман? Я выбираю Жоржа»
Сен-Пьер: «В 10 боях с Хабибом будет 10 разных исходов»
Жорж – о возможном поединке против экс-чемпиона UFC
17:28
Жорж Сен-Пьер / фото - BJ Penn
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер (26-2) высказался о бое против непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова (29-0). Канадец уверен, что этот поединок не состоится. В интервью Bleacher Report боец предположил возможный исход встречи.
«Я верю, если вы проведете этот бой десять раз, будет десять разных исходов, но, к сожалению, мы никогда этого не увидим. Проблема UFC в том, что время было упущено. Это прискорбно, но здесь можно увидеть и положительный момент – мы оба завершили наши карьеры с великим наследием, которое уже не будет испорчено поражением, и это хорошо».
Ранее Сен-Пьер объяснил, когда вернется в октагон.
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