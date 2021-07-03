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Сен-Пьер: «В 10 боях с Хабибом будет 10 разных исходов»

Жорж – о возможном поединке против экс-чемпиона UFC
MMA
17:28
Сен-Пьер: «В 10 боях с Хабибом будет 10 разных исходов»
Жорж Сен-Пьер / фото - BJ Penn

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер (26-2) высказался о бое против непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова (29-0). Канадец уверен, что этот поединок не состоится. В интервью Bleacher Report боец предположил возможный исход встречи.

«Я верю, если вы проведете этот бой десять раз, будет десять разных исходов, но, к сожалению, мы никогда этого не увидим. Проблема UFC в том, что время было упущено. Это прискорбно, но здесь можно увидеть и положительный момент – мы оба завершили наши карьеры с великим наследием, которое уже не будет испорчено поражением, и это хорошо».  

Ранее Сен-Пьер объяснил, когда вернется в октагон.

 

Антон Кривенко
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Теги

Жорж Сен-Пьер Хабиб Нурмагомедов

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