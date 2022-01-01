Уайт: «Харрисон нужно перейти к нам и подраться с Нуньес, чтобы стать лучшей»
Шевченко: «Для Харрисон будет очень сложно найти соперниц в UFC»
Чемпионка наилегчайшего веса – о конкуренции в промоушене
01 января 08:00
Харрисон и Шевченко / Фото - sportskeeda.comЧемпионка UFC в наилегчайшем дивизионе Валентина Шевченко (22-3) поделилась мнением о непобежденной чемпионке PFL в легком весе Кайле Харрисон (12-0).
Цитирует Шевченко sportskeeda.com.
«Я не смотрела ее бои, но знаю, что она финиширует всех соперниц в первом раунде. Да, безусловно, это хорошо для женских смешанных единоборств, что у нас есть такие сильные девушки, как она, в UFC и за его пределами. Я думаю, что ввиду ее весовой категории Харрисон очень сложно найти соперницу действительно высокого уровня. Если у тебя от природы есть мощь и вес, то каждый раз это идет тебе во благо. По моему мнению, для Харрисон будет очень сложно найти соперниц в UFC».
Свой последний поединок Харрисон провела на турнире PFL 10, где победила Тэйлор Гуардадо (3-2) болевым приемом во 2-м раунде и стала новой чемпионкой организации в легком весе.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Харрисон не будет считаться лучшей женщиной-бойцом до тех пор, пока не подерется с Амандой Нуньес (21-5).
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