О'Мэлли: «Петр Ян – умный маленький чувак, и он знает, что я могу побить его»
Шон О'Мэлли назвал дату возвращения в октагон
Проспект легчайшего веса уже провел два боя в этом году
29 июля 22:35
Шон О'Мэлли / фото - UFC
Проспект легчайшего веса Шон О'Мэлли в интервью порталу SportSkeeda рассказал, когда и где планирует провести свой следующий поединок.
«Потенциально мне предлагали подраться в Нью-Йорке. На этих выходных там пройдет крупный турнир по джиу-джитсу, но в Нью-Йорке безумные налоги, поэтому я, вероятно, не буду этого делать.
Возможно, мы будем нацелены на Лас-Вегасе в декабре. Это то, о чем я думаю. Вероятно, я выступлю в декабре в Лас-Вегасе».
Напомним, Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье.
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