Смит: «Джон Джонс проиграет Сирилу Гане»

Энтони Смит / Фото: UFC

Полутяжеловес UFC Энтони Смит заявил, что претендент на титул в тяжелом весе Сирил Гане побил бы Джона Джонса. Слова бойца приводит портал MiddleEasy.



Сирил, безусловно, лучше работает в стойке. За счет своих движений он успешно уходит от тейкдаунов. Думаю, что Гане способен обыграть Джонса, но это будет очень скучный бой.

Их противостояние напомнит игру в дартс. Джонс и Гане будут кидать дротики друг в друга в течение всего поединка».