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Смит: «Джон Джонс проиграет Сирилу Гане»
Энтони ждет очень скучный бой в таком противостоянии
01 января 09:03
Энтони Смит / Фото: UFC
Полутяжеловес UFC Энтони Смит заявил, что претендент на титул в тяжелом весе Сирил Гане побил бы Джона Джонса. Слова бойца приводит портал MiddleEasy.
«Думаю, что Джон проиграет Сирилу. Гане хорошо сложен, а его навыки соответствуют габаритам. У него прекрасная скорость и отличный тайминг.
Сирил, безусловно, лучше работает в стойке. За счет своих движений он успешно уходит от тейкдаунов. Думаю, что Гане способен обыграть Джонса, но это будет очень скучный бой.
Их противостояние напомнит игру в дартс. Джонс и Гане будут кидать дротики друг в друга в течение всего поединка».
Напомним, Гене 22 января в главном событии турнира UFC 270 сразится с Френсисом Нганну.
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