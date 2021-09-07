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«Снеговик» Монсон действительно подерется в октагоне. Соперник – не Тактаров, а Емельяненко

50-летний боец ММА готовится к камбэку
MMA
11:51
«Снеговик» Монсон действительно подерется в октагоне. Соперник – не Тактаров, а Емельяненко
Джефф Монсон / фото - TACC

50-летний боец ММА Джефф Монсон проведет бой в октагоне в лиге Hardcore MMA в декабре 2021 года. Американец с русским гражданством опроверг информацию о том, что его соперником станет Олег Тактаров.

«Да, я буду драться в лиге Hardcore MMA, скорее всего, в декабре этого года. Что касается соперника, то есть вариант провести поединок с Александром Емельяненко, но пока решение не принято. По крайней мере, могу точно сказать, что моим оппонентом не будет Олег Тактаров. Мы друзья, а дуэль взглядов была проведена в рамках шоу, как развлечение. С ним у меня боя не будет».

Емельяненко-младший готовится к бою против мма-блогера Артема Тарасова 18 сентября.

Источник: sport24.ru Антон Кривенко
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Олег Тактаров Джефф Монсон

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