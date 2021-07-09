Солидные суммы. Стали известны гарантированные выплаты Макгрегору и Порье

Макгрегор получил 60 %, а Порье – 40 % от PPV

Порье и Макгрегор / Фото: twitter.com/ufc

Стало известно, какие суммы упадут на банковские счета бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-5) и Дастина Порье (27-6) за трилогию, которая состоится в ближайшие в ночь с 10 на 11 июля.



Гарантированный гонорар Макгрегора составит 3 миллиона долларов, а Порье – 1 миллион долларов, сообщает Sporting Free. Также источник информирует, что ирландец получит 60% от продаж платных трансляций, а американец — 40%. Ожидается, что общий заработок Конора с учетом спонсорских выплат составит примерно 10 миллионов долларов, а Порье — около трех миллионов.

Напомним, что на битве взглядов Макгрегор пытался ударить Порье.