Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»
Известный ММА-аналитик Чейл Соннен в эфире своего подкаста заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (27-6) ничем не сможет удивить Дастина Порье (27-6) в их трилогии, запланированной на 10 июля.
«Чем быстрее заканчивается бой, тем лучше для Макгрегора. Однако в этот раз ситуация чуть посложнее. Есть ли у Конора адская левая с отличной точностью, длиной, скоростью, мощью? Да, есть. Может ли Конор быстро финишировать тебя этой левой рукой? Да, может. Но есть ли у него секретная жесткая левая, о которой мир не знает? Нет, но когда-то это было так. Это значит, что ему нужно лучше прятать ее.
Это значит, что у Конора нет преимущества в секретности. У него есть очень большое преимущество в скорости, длине и мощи, однако это больше не является секретом для Дастина. Он может использовать это против других оппонентов, но это уже третий бой с Порье.
Так что маски сброшены, все в открытую, никаких сюрпризов. Против необычного, хитрого бойца, которым является Конор, чем лучше ты его знаешь, тем тебе комфортнее в поединке».
Дастин Порье поделился ожиданиями от третьего поединка с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.
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