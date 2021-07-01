Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»

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Известный ММА-аналитик Чейл Соннен в эфире своего подкаста заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (27-6) ничем не сможет удивить Дастина Порье (27-6) в их трилогии, запланированной на 10 июля.

Это значит, что у Конора нет преимущества в секретности. У него есть очень большое преимущество в скорости, длине и мощи, однако это больше не является секретом для Дастина. Он может использовать это против других оппонентов, но это уже третий бой с Порье.

Так что маски сброшены, все в открытую, никаких сюрпризов. Против необычного, хитрого бойца, которым является Конор, чем лучше ты его знаешь, тем тебе комфортнее в поединке».