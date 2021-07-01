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Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»

Специалист считает, что ирландец ничем не сможет удивить американца
MMA
12:40
Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»
Фото: fightsports.tv

Известный ММА-аналитик Чейл Соннен в эфире своего подкаста заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (27-6) ничем не сможет удивить Дастина Порье (27-6) в их трилогии, запланированной на 10 июля.

«Чем быстрее заканчивается бой, тем лучше для Макгрегора. Однако в этот раз ситуация чуть посложнее. Есть ли у Конора адская левая с отличной точностью, длиной, скоростью, мощью? Да, есть. Может ли Конор быстро финишировать тебя этой левой рукой? Да, может. Но есть ли у него секретная жесткая левая, о которой мир не знает? Нет, но когда-то это было так. Это значит, что ему нужно лучше прятать ее.

Это значит, что у Конора нет преимущества в секретности. У него есть очень большое преимущество в скорости, длине и мощи, однако это больше не является секретом для Дастина. Он может использовать это против других оппонентов, но это уже третий бой с Порье.

Так что маски сброшены, все в открытую, никаких сюрпризов. Против необычного, хитрого бойца, которым является Конор, чем лучше ты его знаешь, тем тебе комфортнее в поединке».

Дастин Порье поделился ожиданиями от третьего поединка с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.

Рене Тер Велде
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Конор Макгрегор Дастин Порье Чейл Соннен

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