Розенструйк – о поединке с Сакаи: «Готовьтесь увидеть зрелищный бой»
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 189: Розенструйк – Сакаи
В октагон вернется и экс-чемпион WWFC Долидзе
12:39
Розенструйк – Сакаи / Фото - mmajunkie.usatoday.comНакануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 189, который состоится 6 июня.
Главным событием ивента станет поединок в тяжелом дивизионе между суринамцем Жаирзиньо Розенструйком (11-2) и бразильцем Аугусто Сакаи (15-2-1).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира (вес в фунтах):
Основной кард:
Жаирзиньо Розенструйк (254) – Аугусто Сакаи (255.5)
Уолт Харрис (264) – Марчин Тыбура (251)
Роман Долидзе (186) – Лауреано Старополи (185)
Мигель Баеза (171) – Сантьяго Понзиниббио (170.5)
Грегори Родригес (186) – Душко Тодорович (186)
Антонио Арройо (186) – Том Бриз (186)
Предварительный кард:
Монтана Де Ла Роса (126) – Ариани Липски (124.5)
Таннер Босер (242) – Илир Латифи (240)
Муслим Салихов (171) – Франсиско Тринальдо (169.5)
Макван Амирхани (146) – Камуэла Кирк (146)
Мейсон Джонс (156) – Алан Патрик (154.5)
Манон Фиоро (125.5) – Табата Ричи (124.5)
Шон Вудсон (145) – Юссеф Залал (146)
Джордан Ливитт (156) – Клаудио Пуэльес (155)
Ранее стали известны возможные сроки проведения реванша Ян – Стерлинг.
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