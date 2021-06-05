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Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 189: Розенструйк – Сакаи

В октагон вернется и экс-чемпион WWFC Долидзе
MMA
12:39
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 189: Розенструйк – Сакаи
Розенструйк – Сакаи / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 189, который состоится 6 июня.

Главным событием ивента станет поединок в тяжелом дивизионе между суринамцем Жаирзиньо Розенструйком (11-2) и бразильцем Аугусто Сакаи (15-2-1).

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира (вес в фунтах):

Основной кард:

Жаирзиньо Розенструйк (254) – Аугусто Сакаи (255.5)

Уолт Харрис (264) – Марчин Тыбура (251)

Роман Долидзе (186) – Лауреано Старополи (185)

Мигель Баеза (171) – Сантьяго Понзиниббио (170.5)

Грегори Родригес (186) – Душко Тодорович (186)

Антонио Арройо (186) – Том Бриз (186)

Предварительный кард:

Монтана Де Ла Роса (126) – Ариани Липски (124.5)

Таннер Босер (242) – Илир Латифи (240)

Муслим Салихов (171) – Франсиско Тринальдо (169.5)

Макван Амирхани (146) – Камуэла Кирк (146)

Мейсон Джонс (156) – Алан Патрик (154.5)

Манон Фиоро (125.5) – Табата Ричи (124.5)

Шон Вудсон (145) – Юссеф Залал (146)

Джордан Ливитт (156) – Клаудио Пуэльес (155)

Ранее стали известны возможные сроки проведения реванша Ян – Стерлинг.
Владимир Кириченко
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Теги

Жаирзиньо Розенструик Аугусто Сакаи

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