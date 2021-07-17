Махачев: «Я должен прикончить Мойзеса»
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26: Махачев – Мойзес
Также в октагон выйдут Тейт, Стивенс и компания
07:36
Махачев и Мойзес / Фото - UFCНакануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26, где главным событием ивента станет поединок в легком дивизионе между россиянином Исламом Махачевым (19-1) и бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26:
Основной кард:
Ислам Махачев (155.5) – Тиаго Мойзес (156)
Марион Рено (136) – Миша Тейт (135)
Джереми Стивенс (156) – Матеус Гамрот (155.5)
Родольфо Виейра (185) – Дастин Штольтзфус (185.5)
Габриэль Бенитес (146) – Билли Курантилло (145.5)
Предварительный кард:
Даниэль Родригес (171) – Престон Персонс (169.5)
Аманда Лемос (115.5) – Монтсеррат Руис (113.5)
Халид Таха (135.5) – Сергей Морозов (135)
Майлс Джонс (135.5) – Андерсон дос Сантос (135.5)
Франциско Фигуйредо (125.5) – Малкольм Гордон
Родриго Насименто (259) – Алан Бодот (246)
Ранее стало известно, что чемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Александр Волкановски (22-1) проведет следующую защиту титула против американца Брайана Ортеги (15-1).
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