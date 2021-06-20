Результаты UFC on ESPN 25: Победы «Корейского Зомби», Спивака и Бруно Сильвы
Спивак о бое с Олейником: «Пришлось импровизировать, ничего не сработало»
Сергей рассказал, что у него не получалось
11:54
Сергей Спивак / Фото: USATODAY.COM
Тяжеловес UFC Сергей Спивак (13-2) прокомментировал свою победу над украинцем с российским паспортом Алексеем Олейником (59-16-1).
«В самом начале карьеры, когда я только начинал драться, я следил за выступлениями Олейника – как он дрался с другими и как побеждал.
То, что я планировал, пошло не так, как я хотел. Пришлось импровизировать, ничего не сработало. Хотел работать в маунте, но либо мои удары были плохими, либо он был настолько хорош, что удары, которые я бросал, по нему не попадали».
Напомним, Спивак в течение всех трех раундов разбивал Олейника и победил единогласным решением судей.
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