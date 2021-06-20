Спивак о бое с Олейником: «Пришлось импровизировать, ничего не сработало»

Сергей Спивак / Фото: USATODAY.COM

Тяжеловес UFC Сергей Спивак (13-2) прокомментировал свою победу над украинцем с российским паспортом Алексеем Олейником (59-16-1).



То, что я планировал, пошло не так, как я хотел. Пришлось импровизировать, ничего не сработало. Хотел работать в маунте, но либо мои удары были плохими, либо он был настолько хорош, что удары, которые я бросал, по нему не попадали».