Спивак выиграл у бывшего украинца Олейника

Молдаванину помогла его молодость





Олейник - Спивак / Фото: UFCNews

В Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN 25 26-летний молдавский тяжеловес Сергей Спивак (13-2) выиграл единогласным решением судей у выступающего за Россию бывшего украинца 43-летнего Алексея Олейника (59-16-1)



Начиная с первого раунда Олейник начал охотиться за тейкдауном. Но Спивак в стойке умело держал оппонента на дистанции и разбивал в стойке. Но в концовке пятиминутки Алексею удалось перевести бой на настил, но задушить противника не смог.

Во втором раунде бой быстро перешел в партер, где более свежий Спивак занял позицию сверху и разбивал противника. В третьей пятиминутке Спивак также чаще попалал в стойке, а когда бой снова оказался на настиле, то здесь Сергей также контролиновал ветерана.