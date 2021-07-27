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Стала известна дата реванша Усмана и Ковингтона

В первом бою чемпион успешно защитил титул
MMA
10:40
Стала известна дата реванша Усмана и Ковингтона
Ковингтон и Усман / фото - ESPN

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) проведет реванш против Колби Ковингтон (16-2).

Второй поединок состоится 6 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в рамках UFC 268.

В декабре 2019-го Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде. После этого «Нигерийский Кошмар» одержал еще 3 победы. Ковингтон техническим нокаутом победил Тайрона Вудли (19-7-1).

Последний планирует дебютировать в боксерском ринге.

Антон Кривенко
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Теги

Камару Усман Колби Ковингтон

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