Ковингтон: «Порье весит больше меня»
Стала известна дата реванша Усмана и Ковингтона
В первом бою чемпион успешно защитил титул
10:40
Ковингтон и Усман / фото - ESPN
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) проведет реванш против Колби Ковингтон (16-2).
Второй поединок состоится 6 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в рамках UFC 268.
В декабре 2019-го Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде. После этого «Нигерийский Кошмар» одержал еще 3 победы. Ковингтон техническим нокаутом победил Тайрона Вудли (19-7-1).