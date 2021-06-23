Глава PFL о дебюте Шилдс в MMA: «Ей еще есть чему поучиться»
Стала известна дата следующего поединка Шилдс в ММА
Бой абсолютной чемпионки мира по боксу состоится на турнире PFL 9
09:14
Кларесса Шилдс / Фото - scmp.comАбсолютная чемпионка мира в среднем дивизионе по профессиональному боксу Кларесса Шилдс (1-0, ММА) свой следующий поединок по ММА проведет 27 августа на турнире PFL 9, который состоится в Голливуде (Флорида, США). Об этом в Twitter сообщает Ариэль Хельвани.
«Кларисса Шилдс свой второй бой в профессиональном ММА проведет 27 августа. Согласно той информации, которую я получил от руководителей PFL. Если Кайла Харрисон в эту пятницу выиграет свой бой, то она пройдет через плэй-офф на этот же турнир и вполне вероятно может стать соперницей Шилдс».
Напомним, что Шилдс успешно дебютировала в ММА на турнире PFL 4, где победила техническим нокаутом в 3-м раунде Бриттни Элкин (3-6).