Лобов: «Тухугов должен быть уволен из UFC»
Стали известны сроки следующего поединка Тухугова
Российский полулегковес не выходил в октагон с сентября 2020 года
22 июня 22:29
Зубайра Тухугов / Фото - championat.comРейтинговый российский боец легкого веса UFC Ислам Махачев (18-1) сообщил в Instagram, что его партнер по команде и боец полулегкого дивизиона Зубайра Тухугов (19-5-1) вернется в октагон в первой половине осени.
«Зубайра быстро идет на поправку и уже вернулся к полноценным тренировкам. Ждем возвращения в сентябре или октябре».
Напомним, в своем последнем поединке в сентябре 2020 года на UFC 253 Тухугов проиграл раздельным решением канадцу Хакиму Даводу (12-2-1).
Ранее стало известно, что Махачев свой следующий поединок проведет с бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4).
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