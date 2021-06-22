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Стали известны сроки следующего поединка Тухугова

Российский полулегковес не выходил в октагон с сентября 2020 года

MMA
22 июня 22:29
Стали известны сроки следующего поединка Тухугова
Зубайра Тухугов / Фото - championat.com
Рейтинговый российский боец легкого веса UFC Ислам Махачев (18-1) сообщил в Instagram, что его партнер по команде и боец полулегкого дивизиона Зубайра Тухугов (19-5-1) вернется в октагон в первой половине осени.

«Зубайра быстро идет на поправку и уже вернулся к полноценным тренировкам. Ждем возвращения в сентябре или октябре».



Напомним, в своем последнем поединке в сентябре 2020 года на UFC 253 Тухугов проиграл раздельным решением канадцу Хакиму Даводу (12-2-1).

Ранее стало известно, что Махачев свой следующий поединок проведет с бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4).



Владимир Кириченко
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Зубайра Тухугов Ислам Махачев

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