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Стерлинг: «Я собираюсь заткнуть этого клоуна Петра Яна»

Чемпион UFC считает, что находится с россиянином на разных уровнях мастерства


MMA
16:38
Стерлинг: «Я собираюсь заткнуть этого клоуна Петра Яна»
Алджамейн Стерлинг / Фото - mmafighting.com
Чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (20-3) поделился мнением относительно возможного реванша с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном (15-2).

Цитирует американца Sirius XM's.

«Технически я чемпион. Если бы все шло так, как я хотел, я бы перешел к кому-нибудь другому. Но этот бой оставил много незавершенных вопросов, поэтому я хочу сделать это правильно. Я хочу развеять все сомнения, по-настоящему заткнуть этого клоуна и просто показать ему, что здесь есть разные уровни. Если это все, что он смог сделать в мой худший день, то мне нравятся мои шансы в реванше. Когда я смогу чувствовать себя хорошо, то я смогу поддерживать этот темп от звонка до звонка. Он не узнает, откуда прилетит удар, и он не будет знать, где я, чтобы нанести ответный удар. Я собираюсь защитить этот пояс, и напоминать миру, что я здесь не случайно».


Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259.
Владимир Кириченко
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Теги

Алджамейн Стерлинг Петр Ян

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