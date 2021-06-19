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Стерлинг: «Ян, как человек ты действительно кусок д*рьма»

Чемпион легчайшего веса не упустил шанса проехаться по экс-чемпиону
MMA
17:43
Стерлинг: «Ян, как человек ты действительно кусок д*рьма»
Алджамейн Стерлинг / фото - Getty Images

Чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг устроил очередную перепалку в социальных сетях с бывшим обладателем титула Петром Яном.

Американцу не понравилось, как россиянин высказался о нем во время общения с Шоном О'Мэлли, и он решил ответить.

«Войди в топ-3, перед тем как даже упоминать мое имя, пудель. У меня есть незаконченное дело с «Фейкмастером» – написал Ян в адрес О'Мэлли, намекая на реванш с победившим его вследствие дисквалификации Стерлингом.

«Доучи правила UFC, перед тем как упоминать кого-нибудь из оппонентов» – ответил россиянину Стерлинг.

«Попытайся выиграть бой, не ползая передо мной на коленах как с*чка» – заявил в ответ Ян.

«Лол, тупица, мое резюме говорит за себя. Ты в свою очередь дрался против Альдо, идущего на серии поражений, и не побил никогда из топ-5. Затем ты сжульничал в титульном бою против твоего первого соперника из топ-5. Как человек ты действительно кусок д*рьма».

Напомним, Стерлинг намерен вырубить Яна в реванше.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Теги

Алджамейн Стерлинг Петр Ян Шон О'Мэлли

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