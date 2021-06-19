Стерлинг: «Ян, как человек ты действительно кусок д*рьма»

Алджамейн Стерлинг / фото - Getty Images

Чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг устроил очередную перепалку в социальных сетях с бывшим обладателем титула Петром Яном.

Американцу не понравилось, как россиянин высказался о нем во время общения с Шоном О'Мэлли, и он решил ответить.

«Доучи правила UFC, перед тем как упоминать кого-нибудь из оппонентов» – ответил россиянину Стерлинг.

«Попытайся выиграть бой, не ползая передо мной на коленах как с*чка» – заявил в ответ Ян.

«Лол, тупица, мое резюме говорит за себя. Ты в свою очередь дрался против Альдо, идущего на серии поражений, и не побил никогда из топ-5. Затем ты сжульничал в титульном бою против твоего первого соперника из топ-5. Как человек ты действительно кусок д*рьма».