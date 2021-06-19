Стерлинг: «Ян, как человек ты действительно кусок д*рьма»
Чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг устроил очередную перепалку в социальных сетях с бывшим обладателем титула Петром Яном.
Американцу не понравилось, как россиянин высказался о нем во время общения с Шоном О'Мэлли, и он решил ответить.
«Войди в топ-3, перед тем как даже упоминать мое имя, пудель. У меня есть незаконченное дело с «Фейкмастером» – написал Ян в адрес О'Мэлли, намекая на реванш с победившим его вследствие дисквалификации Стерлингом.
«Доучи правила UFC, перед тем как упоминать кого-нибудь из оппонентов» – ответил россиянину Стерлинг.
«Попытайся выиграть бой, не ползая передо мной на коленах как с*чка» – заявил в ответ Ян.
«Лол, тупица, мое резюме говорит за себя. Ты в свою очередь дрался против Альдо, идущего на серии поражений, и не побил никогда из топ-5. Затем ты сжульничал в титульном бою против твоего первого соперника из топ-5. Как человек ты действительно кусок д*рьма».
Напомним, Стерлинг намерен вырубить Яна в реванше.
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