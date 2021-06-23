Столько бравады, а на выходе пшик? Чимаев отказался от боя с экс-чемпионом UFC

Люк Рокхолд и Хамзат Чимаев

Разговорчивый боец UFC из Швеции Хамзат Чимаев (9-0) отказался от поединка против экс-чемпиона промоушена в среднем весе Люка Рокхолда (16-5). Об этом в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани.



Люк сказал, что согласился, но буквально только что получил сообщение о том, что Чимаев отказался и остается в 77 кг. Люк также принял 3-раундовый бой против Чимаева на 7 августа.

Люк сказал: «При всем уважении, я думал, что Чимаев будет драться с кем угодно». Рокхолд надеется провести бой до конца лета и хочет драться с топовым средневесом.

Чтобы прояснить: «бой Чимаев – Рокхолд должен был пройти в среднем весе».