Президент UFC назвал сроки возвращения Чимаева в октагон
Столько бравады, а на выходе пшик? Чимаев отказался от боя с экс-чемпионом UFC
Люку Рокхолду продолжают искать соперника
23 июня 22:55
Люк Рокхолд и Хамзат Чимаев
Разговорчивый боец UFC из Швеции Хамзат Чимаев (9-0) отказался от поединка против экс-чемпиона промоушена в среднем весе Люка Рокхолда
(16-5). Об этом в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани.
«Люк Рокхолд рассказал, что в UFC ему предложили 28 августа встретиться во главе турнира с Хамзатом Чимаевым.
Люк сказал, что согласился, но буквально только что получил сообщение о том, что Чимаев отказался и остается в 77 кг. Люк также принял 3-раундовый бой против Чимаева на 7 августа.
Люк сказал: «При всем уважении, я думал, что Чимаев будет драться с кем угодно». Рокхолд надеется провести бой до конца лета и хочет драться с топовым средневесом.
Чтобы прояснить: «бой Чимаев – Рокхолд должен был пройти в среднем весе».
Напомним, ранее Чимаев заявлял, что будет параллельно драться в полусреднем и среднем весах.
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